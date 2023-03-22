Abdulkadir Selvi'den tarihe geçecek analiz... Yeniden Refah Partisi neden ittifak yapmadı?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 08:42

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:39

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmama kararını ele aldı.

Eylül 2022'de Kanal D/CNN Türk ortak yayında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bak Ahmet Bey (Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan) gereğini yapıyor. Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın" diye pas verdiği Selvi, seçim öncesi adeta dişini tırnağına takmış durumda...

ERBAKAN HOCA'NIN HATIRI İÇİNMİŞ...

Selvi bugün Hürriyet'teki yazısında, Erdoğan'ın "Erbakan Hoca’ya olan hürmeti nedeniyle Fatih Erbakan’ın partisiyle seçim ittifakı yapılmasını arzu ettiğini" öne sürdü.

Erdoğan'ın 2018 seçimlerinde de Fatih Erbakan’ı Meclis’e taşımak istediğini fakat başarılı olamadığını belirten Selvi, yazısına şöyle devam etti:

* Fatih Erbakan, milletvekili sayısını değil, ilkeleri esas alsaydı büyürdü. Babasının rüyası olan Ayasofya’yı açan, Taksim’e cami yapan, başörtüsü yasağını kaldıran, okullara Kuran-ı Kerim dersi koyan, Başbakan Erbakan’ı deviren 28 Şubatçıların yargılanmasını sağlayıp Erbakan’ı hapse girmekten kurtaran Erdoğan’ın yanında yer alsaydı milletin gönlüne taht kurardı. Bırakın 20 milletvekilini, yüzlerce milletvekiline sahip olacağı siyasi yürüyüşünü başlatmış olurdu. Ama o feraseti gösteremedi.

ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALSAYDI...

Fatih Erbakan'ın seçimde Erdoğan'ın yanında yer alsa seçimlerde milletin de onun yanında yer alacağı öngörüsünde bulunan Selvi, "Ama bugünün kısır hesapları içinde boğuldu, geleceği düşünemedi" ifadelerini kullandı.