Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, rakipleriyle farkı açtı
Konyaspor engelini aşarak en yakın takipçisiyle puan farkını 12’ye yükselten Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde adım adım şampiyonluğa koşuyor.
Bordo-Mavililer, Avcı ile evinde oynadığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fırtına, bu mücadelelerde 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sahasında 342 günlük yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz ekibi, liderlik koltuğunda puanını 60 yaptı. Trabzonspor böylece, 1995-96 döneminden (61) sonra ligde 25. haftalar dikkate alındığında en çok puan topladığı ikinci sezonu yaşıyor.
RAKİPLERİNE FARK
Fenerbahçe galibiyeti sonrası zirveye yerleşen Bordo-Mavililer, o günden bu yana tam 17 haftadır liderliğini sürdürüyor. Fırtına, Avcı idaresinde bu sezon ezeli rakipleri F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray’a henüz lig bitmeden 20 puan ve üzeri fark attı. Trabzonspor, deplasman performansıyla da ligin zirvesinde. Karadeniz ekibi bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Trabzonspor, topu 18 kez ağlarında görürken, Konyaspor’la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
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