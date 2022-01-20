Abdullah Gül ameliyat oldu: Son durumu nasıl?

20 Ocak 2022 Perşembe, 17:41

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ameliyat olduğu belirtildi.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Abdullah Gül'ün iki hafta önce belinden bir operasyon geçirdiği belirtildi. Gül'ün durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle: