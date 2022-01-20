Abdullah Gül ameliyat oldu: Son durumu nasıl?
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, iki hafta önce belinden ameliyat olduğu açıklandı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ameliyat olduğu belirtildi.
11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Abdullah Gül'ün iki hafta önce belinden bir operasyon geçirdiği belirtildi. Gül'ün durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Açıklama şöyle:
11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül iki hafta önce belinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyidir.— 11.CB OFİSİ (@11CBofis) January 20, 2022
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