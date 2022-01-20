Abdullah Gül ameliyat oldu: Son durumu nasıl?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, iki hafta önce belinden ameliyat olduğu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 17:41
Abdullah Gül ameliyat oldu: Son durumu nasıl?
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ameliyat olduğu belirtildi.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Abdullah Gül'ün iki hafta önce belinden bir operasyon geçirdiği belirtildi. Gül'ün durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle:


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