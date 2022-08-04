Nagehan Alçı'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül ve 6'lı masa' iddiası: 'Hâlâ bunu istiyor bence!'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:42

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçen hafta Türkiye'nin gündeminde yer alan konularla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Eski yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimine eleştirilerde bulunan Gül, "Benim yapacağım iş, finans ve iş çevrelerinin, herkesin ‘Helal olsun çok doğru insanları buldu ve göreve getirdi’ diyebileceği bir ekibi kurmak olur ve bu ekibin de kararlı şekilde çalışması için müsaade eder, yetkiyi veririm" ifadelerini kullanmıştı.

GÜL VE 6'LI MASA

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı, "Abdullah Gül-Tayyip Erdoğan meselesi ve Sayın Gül’e bir soru…" başlıklı yazısında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Gül'ün enflasyona ilişkin açıklamalarını haklı gördüğünü belirten Alçı, "Maaşı ile geçinen geniş emekçi kitleleri her geçen gün daha da yoksullaştıran enflasyon krizi üzerine Sayın Gül’ün söylediklerine tamamen katılıyorum. Bence çok haklı" dedi.

Öte yandan "Ben Gül’ün kafasında 6’lı masanın ortak adayı olarak hala kendini tasavvur ettiğini düşünüyorum. Kanaatimce hâlâ bunu istiyor bence" diyen Alçı, "Diğer yandan Abdullah Gül’ün bazı konularda hiç konuşmaması ve özeleştiri yapmamasının özellikle muhalefet tabanında Gül ismine dair soru işaretlerini büyüttüğünü Abdullah Bey’e çok yakın gazeteciler de (mesela Ruşen Çakır ve ekibi) ifade ediyor" dedi.

"İKİ AYRI PARTİYE İTTİ"

2014'te Gül ile Ahmet Davutoğlu arasında bir kopuş yaşandığını ifade eden Alçı, "Bugün DEVA ve GELECEK diye iki ayrı parti olmasının temel sebebi de bence bu" dedi.

“Ahmet Davutoğlu kesinlikle Ali Babacan ile aynı çatı altında tek parti içinde yer almak istiyordu. İki ayrı parti kurulmasını istemiyordu” diyen Alçı, “Abdullah Gül faktörü Babacan ve Davutoğlu’nu iki ayrı partiye itti” ifadelerini kullandı.