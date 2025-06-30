Abdullah Gül'den dolandırıcılık içerikleri hakkında şikayet

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yapay zeka kullanılarak kendisiyle ilgili oluşturulan dolandırıcılık içerikli videolar hakkında savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine şikayette bulunduğunu bildirdi.



Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum." ifadesini kullandı.



