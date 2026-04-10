Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne 'ihalede yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Bu gelişmenin ardından Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit araştırılmaya başlandı. Peki, Abdullah Özyiğit kimdir? Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli?

ABDULLAH ÖZYİĞİT KİMDİR?

Abdullah Özyiğit, 1966 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene’de tamamladı. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

1990 yılında Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde bulunan Özgün Eczanesi’ni açtı. 1995 yılında İçel Eczacı Odası Yönetim Kurulu görevine seçildi. İki yıl Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

ABDULLAH ÖZYİĞİT'İN HAYATI VE KARİYERİ

Özyiğit, 2002 yılında Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanlığı görevinde bulundu. 2005 yılında Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçilmiştir. Daha sonra Avrupa Eczacı Kooperatifler Topluluğu (SECOF) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı görevine atandı, ardından yapılan seçimlerde CHP Mersin İl Başkanı seçildi.

2015 yılında yapılan CHP Mersin İl Başkanlığı seçimlerinde ikinci defa il başkanlığına seçildi. 2018 yılında aday olmayarak, CHP Mersin İl Başkanlığı görevini yeni yönetime devretti.

2020-2024 yılları arasında Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü.

2019 ve 2024 yıllarında yapılan Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Yenişehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve her iki seçimde de rekor oy alarak Yenişehir Belediye Başkanı seçildi.