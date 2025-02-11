Abdullah Zeydan’a hapis cezasının ardından… Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:22

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:22

Van Valiliği gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Van ili coğrafi sınırları içerisinde 11 Şubat'tan geçerli 25 Şubat tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Bugün görülen davada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davadan 3 yıl 9 ay ceza verilmişti.