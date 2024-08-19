Abdurrahman Dilipak, Özgür Özel'in silahla vurulduğunu iddia etti, CHP'den yanıt geldi

Yayınlanma: 19.08.2024 - 18:10

Güncelleme: 19.08.2024 - 18:10

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık oluştuğunu açıklamıştı.

Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" ifadelerini kullanmıştı.

İslamcı yazarlardan Abdurrahman Dilipak ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in 'bacağının' kırılmadığını, silahla vurulduğunu iddia etti.

Dilipak şöyle yazdı:

"Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor. Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek. Vuran aynı partiden biri mi yoksa.. Peki Özel vurulurken korumaları nerede, yanında kimse yok mu? Adam yakalandı mı, yakalanmadı mı? Başka yaralanan birileri var mı? Bu iş yargıya intikal etti mi, etmedi ise niçin? CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi?

Bir kişiye yapılan bir haksızlık, aslında bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. "Kol kırılır yen içinde kalırsa" ya o kollar çolak kalır, ya da kangren olur, kesilir."

Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor. Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek.… — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) August 19, 2024

CHP'DEN YALANLAMA

CHP iletişim sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Abdurrahman Dilipak’ın Özgür Özel hakkındaki iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada, ”Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız” ifadesini kullandı.

CHP İletişim’in yaptığı açıklama şöyle:

“Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu!”