Ankara'da sürpriz görüşme: Ali Koç ile Özgür Özel bir araya geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya geldi.
Görüşmede Ali Koç'a FB Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz detay paylaşılmadı.
Ali Koç'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi de bekleniyor.
Spor Haberleri
- Crespo'nun yeni takımı belli oluyor!
- Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
- Ali Koç ile Özgür Özel bir araya geldi
- Galatasaray'dan Mendy atağı
- Young Boys - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
- Emirhan Topçu'nun iptal edilen golünde faul var mı?
- 'Beşiktaş’ın tek eksi yönü...'
- Zaha'dan neden oynamadığı sorusuna cevap!
- 'Fenerbahçe ve Galatasaraylılar keşke...'
- Feyyaz Uçar'dan Rafa Silva sitemi
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Hayatımda böyle bir rezillik görmedim’
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
- 'Biletini vermiş, ona ben karışmıyorum'
- Eski Bakan, yer kapma yarışını kazanamamış!
- Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede çıktı
- İktidarın zam planı ortaya çıktı!
- Hande Fırat'tan 'Neden ekranda yoksunuz?' sorusuna yanıt
- 'Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz'
- Kunter, olimpiyat başarısızlığının nedenlerini anlattı