Ankara'da sürpriz görüşme: Ali Koç ile Özgür Özel bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:27
Ankara'da sürpriz görüşme: Ali Koç ile Özgür Özel bir araya geldi
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya geldi.

Görüşmede Ali Koç'a FB Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz detay paylaşılmadı.

Ali Koç'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi de bekleniyor.


Ali Koç haberleri Özgür Özel haberleri CHP haberleri fenerbahçe haberleri görüşme haberleri

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a destek: 'Bu saldırı hepimize yapılmıştır'

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a destek: 'Bu saldırı hepimize yapılmıştır'
Göztepe'den Ali Koç'a tepki: 'Asla kabul edilemez'

Göztepe'den Ali Koç'a tepki: 'Asla kabul edilemez'
İzmir'de ortalık karıştı: Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...

İzmir'de ortalık karıştı: Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler