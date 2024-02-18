Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Yayınlanma: 18.02.2024 - 23:02

Güncelleme: 18.02.2024 - 23:02

İslamcı yazarlardan Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilipak, şunları söyledi:

"Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul."