Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

İslamcı yazarlardan Abdurrahman Dilipak “Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 23:02
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Abone Ol google-news

İslamcı yazarlardan Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilipak, şunları söyledi:  

Göz Atın
AKP Genel Merkezi önünde açıklama yapmak isteyen 15 Temmuz gazileri göz altına alındı

AKP Genel Merkezi önünde açıklama yapmak isteyen 15 Temmuz gazileri göz altına alındı
İzmir’de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İzmir’de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

"Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul."


Abdurrahman Dilipak haberleri 15 temmuz haberleri 15 temmuz Darbe girişimi haberleri fetö haberleri

İlgili Haberler

Kadınlara hakaret eden Abdurrahman Dilipak'a 'para' cezası

Kadınlara hakaret eden Abdurrahman Dilipak'a 'para' cezası
'AKP'nin papatyaları' davası... Abdurrahman Dilipak 'iletişim kazası' dedi

'AKP'nin papatyaları' davası... Abdurrahman Dilipak 'iletişim kazası' dedi
Abdurrahman Dilipak'tan sansür çıkışı: 'Zaman zaman müdahaleler söz konusu idi'

Abdurrahman Dilipak'tan sansür çıkışı: 'Zaman zaman müdahaleler söz konusu idi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erzincan'da maden faciası öncesi oluşan 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda

Erzincan'da maden faciası öncesi oluşan 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
Türkiye Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin: 8. kez gülen taraf oldu!

Türkiye Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin: 8. kez gülen taraf oldu!
Ortak aday çağrısı: Sancaktepe AKP'ye bırakılamaz

Ortak aday çağrısı: Sancaktepe AKP'ye bırakılamaz
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
5 milyar lira dolandırmışlardı: Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!

5 milyar lira dolandırmışlardı: Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!
İnci Taneleri yüzünden kavga eden çifte Esra Ezmeci’den olay tavsiye!

İnci Taneleri yüzünden kavga eden çifte Esra Ezmeci’den olay tavsiye!
'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo...

'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo...
Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!

Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!