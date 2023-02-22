'AKP'nin papatyaları' davası... Abdurrahman Dilipak 'iletişim kazası' dedi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 15:42

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 16:17

Yazar Abdurrahman Dilipak'ın ayrıldığı Yeni Akit gazetesinde 2020 yılında kaleme aldığı "AKP'nin papatyaları" yazısındaki ifadeleri nedeniyle "hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Abdurrahman Dilipak ile avukatı katıldı. Duruşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yöneticileri arasında yer aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) avukatları da hazır bulundu.

DİLİPAK: İLETİŞİM KAZASI

Duruşmada savunması alınan Dilipak, yazının üzerinden 3 yıla yakın bir süre geçtiğini belirterek, "Bu davayı, hem insan hakları açısından hem de basın davası mahiyeti olması sebebiyle önemli buluyorum. Tamamen bir iletişim kazası neticesinde yazının davaya konu edildiğini düşünüyorum" dedi.

İddianameye konu ifadelerin muhatabının müştekiler olmadığını söyleyen Dilipak, "Belirtilen ifadeyi kesinlikle KADEM'e ya da müştekilere yönelik kullanmadım. Kadın hakları için yıllarca çeşitli çalışmalarda bulunmuş bir kişiyim. Bu çalışmaların göz ardı edilmesi beni üzüyor" diye konuştu.

KADEM AVUKATI: ÖZÜR BEKLİYORUZ

KADEM ve Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, sanığı, uzun yıllardır icra ettiği meslekten dolayı tanıdıklarını belirterek, "Kendisinin entelektüel birikimini bilmekteyiz. Ancak sanık her ne kadar yazıda bizlere ve diğer müştekilere hitaben ilgili ifadeleri kullanmadığını ifade etse de burada yazarın niyetinden çok yazının toplumda yarattığı algıyı suçun oluşumu yönünden değerlendirmek gerekmektedir. Yazıda geçen ifadeler KADEM mensuplarını direkt olarak hedef almaktadır. Yazı içeriği derneğimizin, üyelerimizin ve diğer müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını hedef alır mahiyettedir. Yargılamanın sonucundan bağımsız olarak sanıktan yazı içeriği nedeniyle ayrıca özür de beklemekteyim" beyanında bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

İDDİANEMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AKP Genel Başkanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneğinin de aralarında olduğu yöneticilerin, Yeni Akit gazetesinde 27 Temmuz 2020'de yayımlanan Abdurrahman Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" başlıklı köşe yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulundukları ve soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Dilipak'ın sözlerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, sanık Dilipak hakkında "zincirleme şekilde kişilerin siyasi, sosyal, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, yaymaya çalışmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.