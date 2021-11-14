Abdurrahman Dilipak'tan bir garip itiraf

14 Kasım 2021 Pazar, 22:55

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Haber Global ekranlarından Buket Aydın ile Tarafını Seç programına konuk oldu.

Programda konuşan Dilipak, ''Seküler bir dünyaya doğru gidiyoruz'' ifadelerini kullandı.



"KORKUNÇ BİR DAYATMA"

''Tanrı'nın yeryüzüyle bağlantısını kesip dini sürekli engelliyorlar'' diyen Dilipak, ''Korkunç bir dayatma ile karşı karşıyayız. Google lehime olan 3 milyon kaynağı serverlerından sildi'' dedi.



