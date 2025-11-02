Abdurrahman Tutdere, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem şehirlerindeki belediyelerin tam yargı davalarındaki tazminat sorunlarına ilişkin dosyayı Adalet Bakan Yılmaz Tunç'a iletti. Edinilen bilgiye göre, Tutdere, Bakan Tunç'a verdiği mektupta; depremde yıkılan binalara ilişkin olarak açılmış davalarda hükmedilecek tazminat alacaklarının kamu maliyesince karşılanmasını talep etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi açılış ve ziyaret için Adıyaman'daydı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Bakan Tunç'a deprem şehirlerindeki belediyelerin tam yargı davalarında karşılaşabilecekleri tazminat sorunlarına ilişkin dosyayı iletti.

Edindiği bilgiye göre, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan; depremde yıkılan binalara ilişkin açılmış davalarda hükmedilecek tazminat alacaklarının kamu maliyesince karşılanmasını istedi. Tunç'a verilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanım; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Adıyaman ilimizde büyük bir yıkım yaşanmış, yapı stokunun büyük kısmı ya yıkılmış ya da ağır hasara uğramıştır. Binlerce hemşehrimiz de vefat etmiştir. Depremden zarar gören vatandaşlarımız tarafından, bina yıkımları ve vefatlar nedeniyle uğranılan zararlar gerekçe gösterilerek Belediyemiz başta olmak üzere sorumluluğu olduğu düşünülen kamu kurumları aleyhine gerek idari gerekse de adli yargıda çok sayıda maddi ve manevi tazminat talepli dava açılmıştır. Belediyemiz aleyhine açılmış olup şu an derdest olan dosya sayısı 4 bin civarındadır. İYUK m. 13'te idarelere başvuru için öngörülen 5 yıllık üst sınır da dikkate alındığında, ilerleyen zamanda daha çok sayıda davanın açılacağı apaçık ortadadır.

"BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA BELEDİYE, BAKANLIK VE AFAD İÇİN YÜZDE 25 ORANINDA KUSUR YÜKLENMEKTEDİR"

Bina yıkılmasından kaynaklı açılmış bulunan dava dosyalarında bilirkişi raporları alınmış ve dosyalar karar aşamasına gelmiştir. Dosyalarda alınan bilirkişi raporlarında genel olarak Adıyaman Belediyesi için yüzde 20, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için yüzde 3, AFAD için yüzde 2 olmak üzere kurumlara toplam olarak yüzde 25 oranında kusur yüklenmektedir. Bilirkişi raporlarında, 6 Şubat 2023 tarihi baz alınarak bu kusur oranı karşılığında her dosyada ortalama 250.000,00 TL maddi tazminatın belediyemizce davacıya ödenmesi öngörülmektedir. Vefat nedeniyle destekten yoksun kalma ve manevi tazminatlar için açılan davalarda hesaplanacak tazminatların, bina hasarı nedeniyle hesaplanmış bulunan tazminatlardan katbekat fazla olacağı aşikardır. Bu davalar sonucunda hükmedilecek tazminatlar, faizler, vekâlet ücretleri, yargı harçları, icra vekâlet ücretleri ve harçları dikkate alındığında Belediyemize ekonomik anlamda trilyonlarca Türk Lirası ek yük yükleyecektir.

Sayın Bakanım, malumunuz olduğu üzere deprem ilimizin hem alt hem de üst yapısında çok ciddi tahribat oluşturmuştur. Ayrıca, temel belediye gelirleri arasında yer alan bir takım ücret ve harçlara deprem nedeniyle muafiyet getirildiğinden, belediyemiz kamu hizmetlerini görmek amacıyla harcayacağı birçok gelirden de mahrum kalmıştır. Belediyemiz, mevcut bütçe imkânları ile depremin ilimizin alt ve üst yapısında meydana getirdiği tahribatın sonuçlarını gidermek (su ve kanalizasyon hatlarının tamamen yenilenmesi, yol, kaldırım yenilemeleri vs.) ve temel kamu hizmetlerini yerine getirmek için çalışmaktadır.

"KAMU MALİYESİNCE KARŞILANMALI"

Bu davalar nedeniyle oluşacak ekonomik yük, ek ödenek sağlanmadığı veya davalar sonucunda hükmedilecek tazminatlar maliye hazinesince karşılanacak şekilde yasal düzenleme yapılmadığı takdirde, belediyemizin asli görev alanındaki kamu hizmetlerini (altyapı, temizlik, çevre düzeni, afet sonrası iyileştirme vb.) yerine getirmesini imkânsız hâle getirecek düzeydedir. Bu durum, ilimizdeki toparlanma sürecini de olumsuz etkileyecektir. Depremden etkilenmiş illerimizin belediyelerinin oluşacak bu ekonomik yük altında kamu hizmetlerini yerine getirmesi imkânsızlaşacaktır. Bu nedenlerle; bir, deprem illerinde depremden kaynaklı olarak açılmış bulunan davalarda hükmedilecek tazminat alacaklarının kamu maliyesince karşılanması, ayrıca kamu kurumu olan belediyelerin de yargı harçlarından muaf tutulması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi, iki, bunlar mümkün olmadığı takdirde, depremden ağır şekilde etkilenmiş il belediyelerine bu özel durumları nedeniyle ek ödenek sağlanabilmesi için, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim."