Abdurrahman Tutdere'den Numan Kurtulmuş'a özel dosya

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman’daki temasları çerçevesinde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret etti. Belediye binasında gerçekleşen görüşmede, kentin yeniden yapılanma süreci, belediyenin deprem sonrası yürüttüğü projeler ve yerel yönetimlerin karşılaştığı mali zorluklar ele alındı.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Tutdere, yaptığı açıklamada hem TBMM Başkanı Kurtulmuş’un hem de kısa süre önce kenti ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un temaslarının Adıyaman açısından “önemli ve umut verici” olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, açıklamasında 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden yurttaşların açtığı tazminat ve tam yargı davalarına dikkati çekti. Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm Türkiye kamuoyunun takip ettiği gibi Cumartesi günü Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç buradaydı. Biz de o ziyaret kapsamında deprem şehirlerinin ve depremzedelerin çok acil olan bir talebini ilettik.

Şu an enkaz altında yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız, idari mahkemelerde tam yargı veya diğer mahkemelerde tazminat davaları açmış durumda. Bu davalar yavaş yavaş karar aşamasına geldi. Vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetin bir nebze telafisi için mahkemelerce verilen kararlarının infazı gelecekte çok büyük bir sorun olacaktı ve vatandaşlarımız hakkına ulaşamayacaktı. Biz de halkımızdan gelen bu talebi bir mektup haline getirerek Sayın Adalet Bakanına talepte bulunduk. Yargının verdiği kararlardaki tazminatların Hazinece kamu maliyesince karşılanmasını talep ettik.

Bu hem vatandaşın hakkına hızlı ulaşmasını sağlayacak hem de mağduriyetleri bir nebze giderecektir. Hem Parlamento'ya hem Adalet Bakanlığı'na bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Konu çözülünceye kadar, ilgili yasal düzenleme yapılıncaya kadar her platformda dile getireceğiz.”

Tutdere, deprem bölgelerindeki tazminat davalarının “bireysel değil toplumsal bir sorumluluk” olduğunu belirterek, devletin bu yükü vatandaşların omzundan alması gerektiğini ifade etti.

"MECLİS BAŞKANIMIZA TÜM DEPREM ŞEHİRLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DOSYA SUNDUK"

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un belediyeyi ziyaretinin “Adıyaman için büyük moral kaynağı” olduğunu belirten Tutdere, depremden etkilenen belediyelerin finansman sıkıntılarına değindi. Tutdere, şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı belediyemizde misafir ettik. Başkanımızın ziyareti hem belediyemiz hem de şehrimiz için çok değerliydi. Meclis Başkanımıza tüm deprem şehirleri için çok önemli olan bir dosya sunduk. Bu dosyada, özetle şu yer alıyor: 1999 depremlerinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla deprem bölgelerindeki belediyelere İller Bankası payının üç katı oranında ödenek sağlandığı örneğini hatırlatarak, benzer bir yasal düzenlemenin bu dönem için de yapılmasını talep ettik. Meclis Başkanımız konuyu inceleyeceğini söyledi.”

Tutdere, Adıyaman Belediyesi’nin halen kendi hizmet binası olmadan çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Pek çok belediye ağır mali külfet ile karşı karşıya. Bu nedenle altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızla tamamlanabilmesi için ek mali destek gerekiyor. Bu destek, meclis tarafından yapılacak yasal düzenlemeyle mümkün olacaktır” dedi.

‘KURTULMUŞ’UN ZİYARETİ ŞEHRİMİZE MORAL VERDİ’

Tutdere, TBMM Başkanı Kurtulmuş’la yapılan görüşmede Meclis’te yürütülen “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” çalışmalarına dair bilgi alışverişinde de bulunduklarını belirterek, “Sayın Meclis Başkanımızın bugün Adıyaman’da olması hemşehrilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız için büyük moral oldu. Şehrimiz sık sık bu tür ziyaretlerle gündeme gelsin istiyoruz. Bizim için önemli olan, deprem şehirlerinin sesinin Ankara’da duyulmasıdır. Meclis Başkanımız, sunduğumuz dosyadaki taleplerin inceleneceğini ve değerlendirileceğini ifade etti. Kendisine ve heyetine Adıyaman Belediyesi adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un Adıyaman programı, Adıyaman Üniversitesi’nin akademik yıl açılışı, belediye ziyareti ve kent protokolüyle yapılan görüşmelerle devam etti. Kurtulmuş’un kentten ayrılmadan önce deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili çeşitli incelemelerde bulunması bekleniyor.