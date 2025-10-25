Abhazya'da yakalandı: Türkiye'ye iade edildi, Samsun'a getirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan Sercan Tokaç, KOM Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Asım Cerrah’ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan firari sanık Sercan Tokaç’ın yargılanmasına 21 Ekim’de başlanmıştı.
Olay, 22 Mayıs 2024 tarihinde Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak’ta meydana gelmişti. Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı iş yerinin sahibi Asım Cerrah, iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, saldırıyı Sercan Tokaç’ın düzenlediğini tespit etmiş, şüphelinin olay yerinden kaçtığı otomobil Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulunmuştu.