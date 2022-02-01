Abili kardeşli talan: Mehmet Cengiz'in kardeşine bakanlıktan özel plan
Devletten aldığı dev kamu ihaleleriyle gündeme gelen iş insanı Mehmet Cengiz’in kardeşi ve Cengiz Holding’in ortağı Kazım Cengiz'e ait Üsküdar Küçükçalıca’daki villa arazisinin imar planı değişikliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.
Çevre Şehircilik Bakanlığı, İş insanı Mehmet Cengiz’in kardeşi ve Cengiz Holding’in ortağı Kazım Cengiz'e ait çevresi havuzlu villalarla çevrili Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki araziye ilişkin 'Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda değişikliğe gitti.
Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan ve bakanlık tarafından onaylanan söz konusu plan değişikliği teklifinde, özetle şöyle denildi:
''Plan tadilatı onayı sonrası süreçte yapılacak imar uygulaması ile parseldeki mevcut yapılara mahreç sağlanabilmesi hedeflenmektedir. Teklif plan değişikliği ile; mevcut yol aksi ile imar planı kararı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu plan tadilatı teklifi ile; yapılan işlem, ilgili yönetmelik hükümlerine göre de uygun bir nitelik taşımaktadır''
''ZENGİNLER YERLERİMİZİ ALMAK İSTİYOR''
Söz konusu arazi 3 yıl önce de kamuoyu gündemine gelmiş, arazide küçük hisse sahibi olan Mehmet Cengiz’in kardeşi Kazım Cengiz’in, hisselerin tamamını elde etmek için çalıştığı iddia edilmişti.
“Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi (izaleişüyu)” davası açılmasına tepki gösteren arazide uzun yıllardır oturan hissedarlar, konuyu kamuoyu gündemine taşımış, zenginlerin yerlerini ellerinden almak istediğini belirtmişlerdi.
Cengiz Holding ise, araziyle ilgili iddialar üzerine 2019’da gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Sözünü ettiğiniz arazi sayın Kazım Cengiz’in kişisel yatırımıdır. Cengiz Holding’in bu yatırımda herhangi bir payı bulunmamaktadır. Sayın Kazım Cengiz, kişisel olarak Türkiye’nin her bölgesinde arazi alım-satım işiyle ilgilenmektedir. Bu arazi, sayın Kazım Cengiz tarafından yatırım amaçlı 2.5 yıl önce alınmıştır ve bunun dışında sözünü ettiğiniz bölgeden başka alımı olmamıştır. Kazım Cengiz’in sözü edilen arazide başka satın alma planı ya da arazide proje üretme düşüncesi bulunmamaktadır. Bölge ile bir planı bulunmayan Kazım Cengiz kimseyle arazi görüşmesi de yapmamıştır. Bu nedenle diğer hisse sahiplerine satış için baskı yaptığı iddiası bir spekülasyondan ibaret olup gerçeği yansıtmamaktadır.”
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