Abisiyle yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde abisiyle birlikte yaşayan 40 yaşındaki İsmet Ünal, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis ağabeyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Abisiyle yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:09

Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak’ta bulunan evde, kardeşi İsmet Ünal (40) ile yaşayan Z. Ünal, iddiaya göre, eve geldiğinde kardeşini kanlar içinde hareketsiz yatar vaziyette gördü.

Z. Ünal’ın 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde İsmet Ünal’ın birden çok bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay yeri inceleme ve savcıya haber verildi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından İsmet Ünal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Abi Z. Ünal ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #kocaeli

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