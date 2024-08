Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' yargılamasına tepki: Cesetimi çiğnemeleri lazım

Yayınlanma: 29.08.2024 - 13:59

Güncelleme: 29.08.2024 - 14:01

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de verdiği sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdiği için tutuklanan Dilruba Kayserioğlu’nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay be ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Özer, başörtüsü olduğu gerekçesiyle Dünya Diş Hekimleri Kongresi’ne katılamayan Dilara Çiçek’i de hatırlatarak suni bir gündem oluşturulduğunu söyledi.

“Dilruba’nın tutukluluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu ana Anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız siz despotsunuz demektir. Siz muktedir değilsiniz. Iktidardasınız ama yaptığınız işin büyük bir özgüvensizlikle yaptığınız için bir mikrofona genç bir kadının söyledikleri sanki sizin iktidarınızı yıkacakmış diye ona karşı en olağan dışı refleksleri göstermek, sosyal medya linçleri başlatmak, tutuklanma kampanyaları başlatmak, savcılara da yatarı olmayan bir suçtan neredeyse bir aya varacak bir süre kişiyi özgürlüğünden mahrum etmeye yeltenmek tamamen yönetimdeki savrulmanın ifadesidir. Dilruba ile görüştüm kendisi ne söylediğini biliyor. Biz 3 Eylül’de serbest kalacağını ümit ediyoruz. Kendisini 9 Eylül günü partimizin 101. kuruluş yıldönümünde davet ettim. Dilara’yı davet etmiştim kutlamalara. CHP kurucu partidir. Ülkedeki herkesin haklarını hep birlikte savunabilecek bir partidir. Ümit ediyorum 101. yılımızda geçmişte mağduriyet yaşayan toplumun tüm kesimleri Soma’daki mağdurlardan tren kazası mağdurlarına, Diyarbakır annenlerine, Cumartesi annelerine kadar 101. Yılda çok sayıda davetlimiz olacak. O davetlilerin yanında Dilruba ve Dilara’yı görmek istiyoruz. Türkiye’nin suni gündemlerden çıkması lazım. Bu saçma sapan işlerden bir an önce çıkması lazım” diye konuştu.

“UTANÇ VERİCİ”

“Toplumu gererek iktidarda kalmaya çalışanlara şunları söylemek istiyorum” diye devam eden Özgür Özel, “Türkiye’ye bunu yapmayın. 33 yaşında genç bir kadını söyledikleri nedeniyle eleştirebilirsiniz ama hukuksuz yere hapis edemezsiniz. Türkiye’de herkesin inancının, örtünmesinin ya da örtülmemesinin yaşam şeklinin tercihlerinin tam bir özgürlük içinde olması lazım. Biz CHP olarak bunun teminatıyız. Anayasal bir ülkedir. Bütün darbelere rağmen, bütün haksızlıklara rağmen bugünlere geldik. Son 22 yılda yaşatılanların geldiği noktada elbette utanç vericidir. Ama iktidara da diyoruz. Karışmayın milletin yakasından düşün. Diğer taraftan kendince birtakım 30 yıl önce, 50 yıl önce Türkiye'nin terk ettiği, tükettiği tartışmalara Türkiye'yi sürüklemeye çalışanlara da diyoruz ki haddinizi bilin. Kimseye karışmayın. Türkiye'deki her mağdurun, her mazlumun, her mağduriyetin ve yaşar her hukuksuzluğun tam olarak karşısındayız. Her mağdurun ve her mazlumun siyasi görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun bakmadan yanındayız. Her türlü sıkıntının vardır bir çaresi. Onun da adı CHP” şeklinde konuştu.

'1 MİLYON 460 BİN CHP ÜYESİ KEMAL BEYİ YARGILATMAZ'

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, MHP'li vekillerin şikayeti üzerine 'Suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme suçu' üzerinden dava açılmasına sert yanıt veren Özel, “Atatürk’ün emanetine sahip çıkarken hiçbirimiz bir adım geriye atmadık, bir kelime eksik konuşmadık. Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu MHP'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin ve gündemden düşmüş milletin gözünden düşmüş olmanın, gönlünden düşmüş olmanın suç örgütleriyle anılıyor olmanın, kendi evlatlarının kanını Ankara'da sokak ortasında bırakmış olmanın kusurunu, ayıbını örtmek için yaptıkları ve gönderdikleri yerde de kendi etkileri altında olan atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşörleri tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya konuldukları bir kurduk.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez. Hapse mi atacaksın? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelip tırıs gider. Hapse bir önceki genel başkanınızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa, o sanık sandalyesinde götürüp de gidip de orada oturur mu? Bence oturmamalı. Hiçbirinin haddi yok. Onun oturması gereken yere gidip ben oturacağım. Bu kadar net. CHP’nin hangi genel başkanını korkuttunuz da hangi genel başkanını sindirdimiz de bir öncekini sindireceksiniz. 1 milyon 460 bin CHP üyesi Kemal beyi yargılatmaz. Çok istiyorsa hep birlikte gelir bizi yargılarlar” ifadelerini kullandı.