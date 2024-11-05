ABK: Gizli tanığın söylediği siyasiler ne ki?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.11.2024 - 04:00

Ankara 77. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi mahkeme salonunda görülen büyük bölümü tutuksuz 38 sanıklı davada 24 yıl 6 ay hapisle yargılanan Kaplan, suç örgütü davasında “sorguda polislerin kendisinden bakan, bürokrat ve devlet adamları isimlerinin bulunduğu ifadeye imza atmadığı” yönündeki savunmasını tekrarladı.

Kaplan, “Gizli tanığın (Serdar Sertçelik) yurtdışına gittikten sonra söylediği isimler ne ki?” dedi. Kara para aklama davasında Kaplan’ın eşi, kardeşleri ve eniştesi de yargılanıyor.



