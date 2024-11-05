ABK: Gizli tanığın söylediği siyasiler ne ki?
Suç örgütü kurmak gerekçesiyle 150 yıl hapsi istenen Ayhan Bora Kaplan’ın (ABK), kamuoyunda kara para aklama davası olarak bilinen “MASAK Davası”nın ilk celsesi yapıldı.
Ankara 77. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi mahkeme salonunda görülen büyük bölümü tutuksuz 38 sanıklı davada 24 yıl 6 ay hapisle yargılanan Kaplan, suç örgütü davasında “sorguda polislerin kendisinden bakan, bürokrat ve devlet adamları isimlerinin bulunduğu ifadeye imza atmadığı” yönündeki savunmasını tekrarladı.
Kaplan, “Gizli tanığın (Serdar Sertçelik) yurtdışına gittikten sonra söylediği isimler ne ki?” dedi. Kara para aklama davasında Kaplan’ın eşi, kardeşleri ve eniştesi de yargılanıyor.
Etiketler: #Ayhan Bora Kaplan
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