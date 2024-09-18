Cumhuriyet, ABK davasında mahkemeye sunulan ek uzman mütalaasına ulaştı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:17

Güncelleme: 18.09.2024 - 16:17

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında, tutuklu sanık Barış Kurt’un avukatları HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi talebiyle mahkemeye ek uzman mütalaası sunmuştu. Mahkeme, söz konusu talep ve mütalaayı kabul edip resmi bilirkişi tarafından mütalaa üzerinden HTS kayıtlarının yeniden incelenmesini kararlaştırdı. Sanık Kurt tarafının sunduğu mütalaaya göre; resmi bilirkişi raporu hatalı hazırlandı. Söz konusu mütalaada şikayetçi Erkan Doğan’ın telefonu ABK ile Kurt’la ortak konumdan sinyal vermediği ileri sürüldü.

Ayhan Bora kaplan suç örgütü davasında geçen duruşmasında tutuklu sanık Barış Kurt tarafının HTS kayıtlarına yönelik sunduğu ek uzman mütalaasını kabul ederek, resmi bilirkişinin söz konusu mütalaa üzerinden tekrar HTS kayıtlarının incelenmesine hükmetti. Gazetemiz Cumhuriyet, mahkemeye sunulan ek uzman mütalaasına ulaştı.

DOĞAN NE ANLATMIŞTI?

Davada şikâyetçi olarak bulunan ve dinlenen Erkan Doğan, 20 Mayıs tarihinde gerçekleşen duruşmada şikâyetçi olarak dinlendi. Doğan özetle; tutuklu sanık Kurt’un ihalelerde uygunsuzluk yaptığını, kamuda iş hallettiğini, “Kimse Yok Mu Derneği” ile bazı ilişkilere giriştiğini öne sürdü. Doğan, Kurt’tan alacağını isteyince Ayhan Bora Kaplan ve adamlarının kendisini dövüp işkence yaptığını anlattı.

2018’DE 'KYOK' VERİLDİ, 2023'TE YENİDEN AÇILDI

Alıkonulduğu yerden kaçmayı başardığını söyleyen Doğan, karakola giderek suç duyurusunda bulundu. 2018'de bu suç duyurusuna yönelik savcılık Kurt’la ilgili iddiaların “ciddi bulgu ve bilgilere dayanmadığı” gerekçesiyle “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” (KYOK) verdi. Bu olay 2023’te ise tekrar yargılama konusu yapıldı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu sanık Kurt’un “siyasi bağlantılarını kullanarak suç örgütünün hukuki işlerini çözmekle görevli kişi ”sıfatı ile Erkan Doğan’ın olayında bulunması gerekçesiyle yargılanıyor. Bu kapsamda davada en çok durulan olayların başında ise Erkan Doğan’ın kaçırılması ve buna yönelik savunmalar geliyor. Resmi bilirkişi raporuna göre, 2016’da olaya ilişkin HTS kayıtları bulgu olarak gösteriliyor. Buna karşın Erkan’ın avukatlarından Nazmi Kobal, 13 Eylül’deki duruşmada kriminal inceleme uzmanı Sinan Yakup tarafından hazırlanan “ek uzman mütalaasını” mahkemeye sundu. Mahkemede kabul etti.

'‘TEKNİK VERİ ELDE EDİLEMEZ''

Sunulan “ek uzman mütalaasında” resmi bilirkişi raporunun eksik ve yanlış HTS kayıtları üzerinden bulgu değerlendirmesi yaptığı ileri sürüldü. Şikâyetçi Doğan ve sanıklar Kurt ile Kaplan’ın 2016’da kullandığı belirtilen hatlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) alınan baz kayıtları üzerinden inceleme yapıldığı belirtilen raporda; şu değerlendirmeler bulunuyor:

. Resmi raporda sanık Kurt’un şikâyetçi Doğan’a ileti yolladığı belirtiliyor. Ek uzman mütalaasında ise 19-20 Temmuz 2016 tarihlerinde ikili arasında 4 iletişim kaydı bulunduğu, şikâyetçi Doğan tarafından sanık Kurt’un hattına arama ve ileti gönderildiği kaydedildi.

. Resmi bilirkişi raporunda Doğan’ın kaçırıldığı iddia edilen tarih 20 Temmuz 2016’da sanıklar Kaplan ve Kurt ile şikâyetçi Doğan’ın aynı konumda baz verdiği belirtiliyor. Kurt tarafınca sunulan ek uzman mütalaasında ise iddia edilen tarih ve saatler arasında baz kayıtlarında sanık Kaplan’ın bulunduğu konum ile şikâyetçi Doğan’ın bulunduğu konum arasında 12 km, sanık Kurt ile şikâyetçi Doğan’ın konumları arasında ise 10,5 km olduğu ileri sürüldü. Buradan hareketle üç ismin bu tarihte bir arada olmadığı savunuldu.

. Ek uzman mütalaasında resmi bilirkişi raporunda bazı konumlandırmaların yanlış yapıldığı savunularak, “HTS kayıtlarında baz istasyonlarının sinyal çekim mesafeleri hakkında herhangi bir bilgi ve sinyal alan telefonun tam konum bilgisi bulunmamaktadır. HTS kayıtlarında telefonun üzerinde bulunan kişinin tam olarak nerede olduğuna yönelik teknik bir veri elde edilememektedir” değerlendirmesinde de bulunuldu.