ABK rüşvet davasında beklenen bilirkişi raporu hala gelmedi: Dava ertelendi

Ankara Emniyeti’nde dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan, eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis Serdar Coşgun’un suç örgütü kurmak ve yönetmekten 68 yıl hapis cezası alan Ayhan Bora Kaplan’dan rüşvet aldığı iddiasıyla açılan davaya dün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
DAVADA BİLİRKİŞİ RAPORU HALA GELMEDİ
Duruşmaya sadece tutuksuz sanıklardan Ercan Karagöz katıldı. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen belgeyi okumasının ardından bilirkişi raporunun gelmediğini bildirerek, sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, mahkemeden, eksik hususların giderilmesini istedi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 9 Haziran'a erteledi.