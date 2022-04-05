Abramoviç'in My Solaris isimli yatı Bodrum açıklarına demirledi
İngiliz hükümetinin el koyduğu Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı Yalıkavak'a demir attı.
İngiliz hükümetinin el koyduğu Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in My Solaris isimli yatı, 21 Mart'ta Bodrum'a geldi.
Bir grup Ukraynalı yelken sporcuları tarafından protesto edilen yat, Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'nde beklemeye alındı.
Bermuda Adaları bayraklı 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu da bulunuyor.
15 günlük bekleyişin ardından hareket eden yat, Yalıkavak'ta bulunan bir marinanın açıklarına demirledi. Yatta Abramoviç'in olup olmadığı bilinmiyor.
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