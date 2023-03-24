Abdulkadir Selvi paylaştı: Erdoğan'ı küplere bindirecek anket

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:39

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 09:51

14 Mayıs'a sayılı günler kala anket şirketlerinin araştırmaları kamuoyu tarafından merak ediliyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarına yer verdi.

Selvi yazısında, son günlerde Habertürk TV canlı yayınını terk etmesiyle gündemde olan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in anketini paylaştı.

Seçimlere 51 gün kalırken, araştırmalarda Erdoğan’ın güç kaybettiği görülüyor. Selvi’nin aktardığına göre, anket 13-18 Mart tarihleri arasında 1916 kişiyle yapıldı.

Adayların oy oranıysa şu şekilde:

*Tayyip Erdoğan yüzde 47,4

*Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,3

*Muharrem İnce yüzde 6,5

*Sinan Oğan yüzde 0.7

Optimar’ın anketine göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark iki puan.

Bu tabloya göre, Erdoğan ilk turda seçilemiyor. Yani İnce’nin adaylıktan çekilmesi halinde ilk turda kazanan yine Kılıçdaroğlu olma ihtimali çok güçlü görünüyor.