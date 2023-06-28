Acemi kasaplar bu bayramda da hastanelik oldu: Tam 5 bin 794 kişi...

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Yurt genelinde 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu. İstanbul özelinde ise 917 kişinin yaralandığı açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 19:29
Acemi kasaplar bu bayramda da hastanelik oldu: Tam 5 bin 794 kişi...
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbeleri ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu. Yurt genelinde 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu.

İstanbul'da  kurban kesimi sırasında 917 kişi yaralandı. Kamu hastanelerine başvuranlardan 10'unun ameliyata alındığı belirtildi.

Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.


Kurban Bayramı Kasap

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