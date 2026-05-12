Aci ailesinin 'torun' davası: Mahkemeden 'ayda 2 gün görme' kararı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 gecesi meydana gelen kazada iddiaya göre Timur Cihantimur'un kullandığı araç Oğuz Murat Aci'ye çarpması sonucu Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken Cihantimur ile annesi Eylem Tok birlikte ABD'ye kaçmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan anne ve oğlu, 2024 yılında Boston'da yakalanarak gözaltına alınmıştı ve ABD'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ

Öte yandan acılı baba Özer Aci, oğlunun ölümünün ardından yeni bir hukuki süreç başlatmış; gelini Şükriye Aci’ye, torunu P.E.A.’yı (3) göstermediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Olaya ilişkin davanın 3’üncü duruşması, İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada davacılar Özer Aci, Pervin Aci ile tarafların avukatları hazır bulundu. Davalı Şükriye Aci ise duruşmaya katılmadı.

Beyanda bulunan davacı avukatı Hacı Orhan, müvekkillerinin yaklaşık 2 yıldır torunlarını göremediğini belirterek, "Çocuklarını kaybetmiş olan müvekkillerim torunlarını göremiyor. Davalı taraf 13 tanık getirerek süreci uzatmaya çalışıyor. Çocuk psikiyatristine ilişkin ara karardan dönülmesini talep ediyoruz" dedi. Davalı avukatı ise çocuk psikiyatristinin de bulunduğu bir heyetten yeni bir rapor alınması talebini yeniledi.

"BEN ÇOCUK HEMŞİRESİYİM, TORUNUMLA YILLARCA İLGİLENDİM"

Duruşmada söz alan davacı babaanne Pervin Aci, "Ben çocuk hemşiresiyim. Çocukla nasıl ilgilenmem gerektiğini biliyorum. Aynı zamanda ebeyim. Gelinim ve torunumla yıllarca ilgilendim" dedi.

Duruşmada tanık sıfatıyla beyanda bulunan S.K., Şükriye Aci’nin kuzeni olduğunu belirterek, davacı tarafın istedikleri zaman torunlarını görebildiğini iddia ederek "Anne hiçbir zaman karşı çıkmadı. Kazadan sonra da torunlarıyla görüştüler, hiçbir sıkıntı olmadı" dedi.

Bir diğer tanık A.U. ise, "Torunlarıyla görüştüklerini görmedim ancak Şükriye’nin evine sık sık gittim, denk gelmedim. Davacı aile çocuğu görmek için uygun ortama sahipti. Çocuğu göstermediğimiz yönündeki iddialar doğru değil" diye konuştu.

"YALANCI ŞAHİTLİK YAPIYORLAR"

Tanık beyanlarının ardından söz alan davacı avukatı Hacı Orhan, "Tanıklar bile davalının ‘çocuğumu göstermek istemiyorum’ dediğini bilmiyor. Olayla ilgili bilgileri yok. Bu ifade dilekçede yer alıyor. Müvekkillerim 2 yıldır torunlarını görememektedir. Çocuk psikiyatrisinden rapor alınması talebinden dönülmelidir. Tanıklar, yalancı şahitlik yapmaktadır" dedi.

Davalı avukat ise, "13 tanık bildirmemizin nedeni, tanıkların hepsinin duruşmalara gelemeyecek olmasıydı. Biz, çocuk psikiyatri talebimizi tekrar ediyoruz" diye konuştu.

ÇOCUĞUN BABAANNE VE DEDESİYLE İLİŞKİ KURMA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı ailenin çocukla her ayın 2. ve 4. cumartesi günleri saat 13.00 ile 17.00 arasında kişisel ilişki kurmasına hükmederek, gelecek celsede davalı tarafın iki tanığının dinlenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, İstanbul Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’ne yazı yazılarak küçük çocukla görüşme yapılmasını ve buna ilişkin rapor hazırlanmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

"DOĞRU ENİNDE SONUNDA YOLUNU BULUYOR"

Duruşma sonrası açıklama yapan Özer Aci, "Torunumu görme davasının 3’üncü davası. Bir ara karar çıktı, sevinçliyiz. Her ayın 2’nci ve 4’üncü günü Cumartesileri 5 saat çocuğumuzla bir arada olacağız. Sevinçliyiz. Bu bir başlangıç. Doğru eninde sonunda yolunu buluyor" dedi.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Acılı anne Pervin Aci ise, "2 yalancı şahit, 1 avukat. Çocuğumun geleceği hakkında konuştular ama beceremediler. Allah razı olsun hakime hanımdan. Çok teşekkür ederim adalete, iyi ki var. Adalete güveniyorum" diye konuşu.

"MAHKEME ŞİMDİLİK AYDA 2 GÜN DEDE VE BABAANNENİN TORUNLARINI GÖRMESİNE MÜSAADE ETTİ"

Davacı avukatı Hacı Orhan, "Geciken bir adalet de olsa 2 sene sonra müvekkillerimiz ölen çocuklarının tesellisini torunlarında bulmak için mahkemeye başvurdular. Bu tesellileri sonuç buldu. Mahkeme ayın 2’nci ve 4’üncü cumartesi günleri, şimdilik ayda 2 gün dede ve babaannenin torunlarını görmesine müsaade etti. Bunla ilgili karar verdi. Müvekkillerimiz mutlular, 2 yıldır torunlarını göremiyorlar. Evlat acısıyla yanıyorlardı. Torunları bu hasretlerine su serpecek, buna inanıyoruz" diye konuştu.