Acı olay: 6 aylık bebeğin soluk borusuna mama kaçtı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yediği mama soluk borusuna kaçan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
22 Temmuz 2022 Cuma, 13:10
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Sakarya'nı Arifiye ilçesinde annesi tarafından yedirilen mama 6 aylık bebeğin soluk borusuna kaçtı.

Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında 6 aylık bebek K.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Aciline götürüldü.

Minik bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 aylık bebeğin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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