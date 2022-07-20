Karayolunda facia: Uyuyunca bagaja konulan 1 yaşındaki bebek bagajdan düşerek öldü
Şanlıurfa’dan Ankara’ya dönen ailenin bulunduğu hafif ticari araçta uyuyunca annesi tarafından aracın bagaj kısmına konulan 1 yaşındaki bebek, seyir halindeki aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bagajdan yola düştü. Üzerinden onlarca aracın geçtiği bebek feci şekilde can verdi.
Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu Topakkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatilinde gittikleri memleketleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya dönen ailenin bulunduğu Muhammet B. (27) idaresindeki hafif ticari araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Melik Bucak uyuyunca annesi Bahar B. (30) tarafından aracın bagaj kısmına bırakıldı.
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