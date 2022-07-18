5'inci kat balkonundan düşen 9 aylık bebek, ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5’inci katın balkonundan düşen 9 aylık Cudi Nebhan isimli bebek ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Muhammed (28) ve Tamador Nebhan (25) çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, anne ve babası içerideyken emekleyerek balkona çıktı.
Oyun oynarken önce balkondaki taburenin üzerine, sonra da koruma duvarına tırmanan bebek, yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü. Çift, dışarıdan gelen sesle balkona çıkınca bebeklerini yerde hareketsiz yatarken gördü ve hemen yanına indi.
Cudi bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Cudi Nebhan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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