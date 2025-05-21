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Acı olay... Babaannenin ardından torunu da hayatını kaybetti!

Acı olay... Babaannenin ardından torunu da hayatını kaybetti!

21.05.2025 14:23:00
Güncellenme:
DHA
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Acı olay... Babaannenin ardından torunu da hayatını kaybetti!

Düzce'de, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Fatma Küpküç’ün ardından torunu Egemen Küpküç de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akçakoca yolunun Karaca Köprüsü mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Düzce yönüne giden İran uyruklu Salar Zare Glahecheh yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Küpküç (60) ve torunu Egemen Küpküç’e (7) çarptı. Babaanne ve torunu yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatma Küpküç’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Egemen Küpküç ile motosiklet sürücüsü Glahecheh ise, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fatma Küpküç’ün cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu. Hastanede tedavi süren yaralılardan Egemen Küpküç de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #kaza #torun #babaanne

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