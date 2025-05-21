Sakarya'da feci kaza... Taksi, önündeki kamyonete çarptı: Ölü ve yaralı var!

D-650 karayolu Teşvikiye Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sakarya’dan Bilecik yönüne giden Mustafa Dere yönetimindeki taksi, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen C.B. idaresindeki demir yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Kamyonette bulunan demir su boruları taksinin camından içeri girdi. Kazada taksi şoförü Dere ile müşterisi Mustafa K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Dere, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Sakarya Bilecik kara yolu kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.