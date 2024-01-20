Acı olay... Budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçirdi!
Gerze'de budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren 51 yaşındaki Atanur Acar, düşerek hayatını kaybetti.
Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Hızarçayı köyü Yusufoğlu Mahallesi'nde budamak amacıyla evinin önündeki ağaca çıkan Atanur Acar (51) dengesini kaybederek düştü.
Acar'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Acar'ın cesedi, Gerze Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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