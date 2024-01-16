Acı olay... Ünlü şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi 10. kattan düştü!
Nilüfer'de ünlü şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Player Alanı
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında 01.00 sıralarında dehşet bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
- Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı!
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- Desteksiz de önde!
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- Gerçek ortaya çıktı