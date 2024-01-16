Acı olay... Ünlü şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi 10. kattan düştü!

Nilüfer'de ünlü şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:44
Acı olay... Ünlü şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi 10. kattan düştü!
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Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında 01.00 sıralarında dehşet bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Bursa kardeş şarkıcı Rezidans düştü

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