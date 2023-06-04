Acı tesadüf! İlk eşini kaybettiği kavşakta kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi
Aksaray'ın Eskil ilçesindeki kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Hayatını kaybeden 62 yaşındaki Seyit Ali Tarhan'ın ilk eşi Dudu Tarhan'ın da 2017'de aynı kavşakta yaşanan kazada yaşamını yitirdiği belirtildi.
Dinemi G. idaresindeki 68 AC 012 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun Bozcamahmut mevkisinde, trafik ışıklarında bekleyen Seyit Ali Tarhan (65) yönetimindeki 03 US 171 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Seyit Ali Tarhan ile otomobilde bulunan kardeşi Adem Tarhan (63) ve eşi Meryem Tarhan (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Dinemi G. ve otomobilde bulunan Aysel G, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
6 YIL ÖNCE DE EŞİNİ KAYBETMİŞ
Kazada hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan'ın cenazeleri ilçeye bağlı Filikçi köyünde toprağa verildi.
Kazada eşi Meryem Tarhan ile hayatını kaybeden sürücü Seyit Ali Tarhan'ın, 2017 yılında aynı yerde yaptığı kazada ilk eşi Dudu Tarhan'ı kaybettiği öğrenildi.
Meryem Tarhan'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.
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