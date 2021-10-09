Açığa alınan CHP’li Yalova Belediye Başkanı Salman: Beni göreve iade etmek zorundalar

09 Ekim 2021 Cumartesi, 20:48

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in ev sahipliğinde bir araya gelen 12 ilin Belediye Başkanı il genelindeki incelemelerine devam ediyor.Toplantıya katılmak üzere Bilecik'te bulunan Vafa Salman devam eden mahleme sürecine iişkin konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2020’de açığa alınan ve her 2 ayda bir göreve iade süreci uzatılan Vefa Salman, konuya ilişkin Bilecik Atatürk Parkı’nda ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

'SUÇU ORTAYA ÇIKARTIP DA SUÇLU İLAN EDİLEN BİR ADAM POZİSYONUNA DÜŞTÜK'

"Bizim malum Yalova’da yaşadığımız hukukuz, adaletsiz bir süreç var, 6 Şubat 2020’de başlayan. Bizim ortaya çıkardığımız bir suç. Fakat, bu suçu Cumhuriyet Savcılığına bildiren biz olmamıza rağmen Genel Başkanımızın da bir grup toplantısında söylediği gibi; tarihe geçtik Türkiye’de. Suçu ortaya çıkartıp da, suçlu ilan edilen bir adam pozisyonuna düştük ve mahkemede sanık sandalyesinde yargılandık, yargılanmaya devam ediyoruz.

'BÜTÜN DELİLLERİ NE VARSA BEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERDİM'

Yani bunun neresinden bakarsanız bakın,neresinden tutarsanız tutun bizimle ilgili süreç daha ilk mahkemede çökmesine rağmen, bizi yasal olmamasına rağmen görevden uzaklaştırmaları sonrası, şu anda da bütün şahitler, bütün müştekiler, bütün tanıklar dinlenmesine rağmen... Ben 6 Şubat’tan 27 Şubat’a kadar Belediye Başkanlığı kotlundaydım. Bütün delilleri ne varsa, ben Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdim. Ben bildirdim. Buna rağmen ne yazık ki, hala daha beni göreve iade etmediler. İçişleri Bakanlığı’nın tasarrufuyla 2 ayda bir bu süreç uzatılıyor.

'BİZİM MÜCADELEMİZ HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ'



Kaldı ki, şunu söyleyeyim; başkan yardımcımı da hiçbir suçu olmamasına rağmen bir imza sorumluluğu bulunmamasına rağmen 19 ay gibi çok uzun bir süre ne yazık ki hapiste tutuldu.Yargılanırken bu kadar uzun süre bir suç kisvesi altında ailesinden, Yalova’dan uzak kaldı. Bunu niye söylüyorum; bakın, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde bir rüşvet yolsuzluğu oldu. Belgeli olarak. Suç üstü yapılmış. Oradaki Mali Hizmetler Müdürünün evinde adeta bir hazine çıktı. Euro çıktı, Dolar çıktı, tapu çıktı. Ama 8 ayda 2 gün önce tahliye ettiler. Yazık, günah değil mi? Hiçbir suçu olmayan insan 19 ay orada tutuldu. Ama suçlu olduğu kesin olan, sabit olan bir insan 8 ay sonra tahliye edildi. Şimdi onu da sürece kattığım zaman benim zaten geri iade edilmemem de yasal değil artık. Bizim mücadelemiz hukuki değil, siyasi bir mücadele. Bu açık ve net. Zaten bunu Yalova halkı çok yakından biliyor.

'YALOVA’YI ŞU ANDA BELEDİYEDEN YÖNETEMİYORLAR'

Bize olan sevgi ve sempati sokakta gezdiğimiz zaman çok daha yükseklere çıktı. Biz bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Artı Yalova’yı şu anda Belediyeden yönetemiyorlar ne yazık ki. Rahatsızlık, gerek belediye personelinde, gerek Yalova halkında çok üst düzeyde sorumlu olarak seyrediyor.

'MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK'