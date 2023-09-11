Açık alanda alkole ilk ceza kesildi

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

Serbest Düşünce Derneği’nin Kadıköy’de önceki gün valiliğin kararına tepki olarak düzenlediği “İçeceğini Al Gel” etkinliği ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından engellendi. Derneğin kurucu üyesi üç kişiye “emre aykırı davranış” gerekçesiyle idari işlem uygulandı.



Serbest Düşünce Derneği Başkanı Serdar Turgut Avcıl, genelgeye karşı yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan Avcıl, “Biz dernek olarak bir etkinlik yapacaktık. Gösteri veya protesto kapsamında olan bir şey değildi” dedi. Avcıl, yapılan işlemin gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet veya herhangi bir konuyla ilgili değil, tamamen valiliğin genelgesi kapsamında alkol alınmına yönelik bir işlem olduğunu söyledi.

Avcıl, “Memur arakadaşlar ceza kesmek için epey uğraştılar. Bizi karakola götürdüler. 2-3 saat boyunca ‘Nasıl yapacağız’ diyerek aralarında konuştular ve bir yerlere telefon ettiler.

Bu yapılanları yaşam tarzına müdâhele olarak algılıyoruz” dedi.