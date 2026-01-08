Açık cezaevinden kaçtı, arkadaşını katletti: Kooperatif başkanı olduğu ortaya çıktı!

Alınan bilgiye göre, Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (41), Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde dün akşam, arkadaşı Vedat Yılmaz ile birlikte içerisinde bulunduğu araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı.

Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay sonrası şüpheli Vedat Yılmaz'ın yurtdışına kaçmak üzere Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığını tespit etti. Hopa Orta Mahalle'de durdurulmak istenen aracın tekerine polis tarafından ateş açıldı.

Araçtan inen Vedat Yılmaz, çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya şekilde bölgeden kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede kan izleri tespit edildi. İzlerin takibi sonucunda Vedat Yılmaz, Hopa'da bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

KOOPERATİF BAŞKANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI, AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Sürmene ilçesi eski belediye başkan yardımcısı Ali Aydın'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsın ise arkadaşı Sürmene Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın bir süre önce polise mukavemet ve çeşitli suçlardan Araklı Yarı Açık Cezaevi'ne konulduğu ve 2 ay önce de cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Yılmaz'ın Ali Aydın ile eski yıllara dayanan bir arkadaşlığı olduğu ve son dönemlerde ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Vedat Yılmaz'ın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği belirtildi.