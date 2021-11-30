Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, bugünden itibaren 2 ay uzatıldı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden koronavirüs tedbirleri kapsamındaki izin süreleri üzerine açıklama yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki koronavirüs izin sürelerinin, bugünden itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.
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