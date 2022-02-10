Açık öğretim lise 2. dönem sınavları ne zaman?
Yurt genelince açık lise okuyan öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra sınavların ne zaman olacağı ile ilgili araştırmaya girdiler. MEB açık lisenin sınav takvimini paylaştı.
MEB, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık
Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi
için 2.dönem sınav takvimlerini paylaştı. Ayrıca öğrencilerin merakla beklediği;
sınavların yüz yüze mi yapılacağı, yoksa online olarak mı yapılacağı soruları
da yanıt buldu.
Açık öğrettim lise ve ortaokul
sınavları ne zaman yapılacak?
Açık öğretim 2. dönem ortaokul ve
lise sınavları MEB’in açıklamış olduğu sınav takvimine göre Mart ayında
yapılacak. Mart 2022 tarihinde öğrenciler 2. Dönem sınavlarına, Temmuz 2022
tarihinde de bir sonraki sınavlarına girebilecekler.
Sınavlar yüz yüze mi, yoksa
online mı olacak?
MEB yapmış olduğu açıklamada 2. Dönem
sınavlarının tamamının e-sınav olarak online yapılacağını duyurdu.
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