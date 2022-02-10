Açık öğretim lise 2. dönem sınavları ne zaman?

10 Şubat 2022 Perşembe, 14:58

MEB, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 2.dönem sınav takvimlerini paylaştı. Ayrıca öğrencilerin merakla beklediği; sınavların yüz yüze mi yapılacağı, yoksa online olarak mı yapılacağı soruları da yanıt buldu.

Açık öğrettim lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak?

Açık öğretim 2. dönem ortaokul ve lise sınavları MEB’in açıklamış olduğu sınav takvimine göre Mart ayında yapılacak. Mart 2022 tarihinde öğrenciler 2. Dönem sınavlarına, Temmuz 2022 tarihinde de bir sonraki sınavlarına girebilecekler.

Sınavlar yüz yüze mi, yoksa online mı olacak?

MEB yapmış olduğu açıklamada 2. Dönem sınavlarının tamamının e-sınav olarak online yapılacağını duyurdu.