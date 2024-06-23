Açıklama geldi: e-Devlet'e akraba silme hizmeti geldi mi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiası hakkında açıklama yaptı. Peki, e-Devlet'e akraba silme hizmeti geldi mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 10:05
Açıklama geldi: e-Devlet'e akraba silme hizmeti geldi mi?
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e-Devlet’e akraba silme özelliği geldiği yönündeki iddialar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Peki, e-Devlet'e akraba silme hizmeti geldi mi?

e-DEVLET'E AKRABA SİLME HİZMETİ GELDİ Mİ?

DMM, X hesabından, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmetin bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.


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