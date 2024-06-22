Yayınlanma: 22.06.2024 - 11:56

Güncelleme: 22.06.2024 - 11:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre Aile Destek Programı ödeme tutarları belirleniyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi? Aile Destek Programı bu ay son mu?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

Bakanlık tarafından daya önce duyurulan bilgiye göre, süresi uzatılan Aile Destek Programı'nın 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilecek ve söz konu destek programı sona erecek.

Ancak yardımın uzatılıp uzatılmayacağına dair Bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Hane içi gelir tutarına göre ödenen aile destek ödemesi 850 ile 1.250-TL arasında değişiyor. Ödemelerin yatıp yatmadığı ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu adresinden sorgulanıyor.