Acil servis önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 07:22

Güncelleme: 09.10.2023 - 07:22

Edinilen bilgiye göre, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil girişinde E.A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından hafif şekilde yaralanan E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.