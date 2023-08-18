Anne kedi, ağzında taşıdığı yavrusunu acil servise getirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hastanenin acil servisinde ağzında taşıdığı yavrusu ile görüntülenen anne kedinin fedakarlığı duygulandırdı. Hastanenin güvenlik personeli o anları, “O kedi aslında son günlerde burada dolanıyordu. Hava yağmurluydu, muhtemelen yağmurdan korunmak için yaptı” sözleriyle anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:00
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Karasu Devlet Hastanesi acilinde, anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran bir olay yaşandı. 

Anne kedi, ağzında taşıdığı yavrusunu hastanenin acil servis bölümüne getirdi. O anlar ise bir yurttaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ O ANLARI ANLATTI

Duygulandıran olayın aslını ise hastanede çalışan güvenlik personeli Hasan Kar anlattı. 

Kar, “Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde muayene odasında bir kedinin yavruladığını ve 3 tane yavrusunun olduğunu fark ettik. O kedi aslında son günlerde burada dolanıyordu. Hava da yağmurluydu muhtemelen yağmurdan korunmak için yavrularını içeriye almış. Kediye biz elimizden geldiğince mamasını verdik, kedi o akşam kaldı. Kedi yine buralarda dolanıyor ama yavrularını başka bir yere taşımış, yavrular şu anda burada yok. Böyle bir anımız oldu” ifadelerine yer verdi.

Hayvanların da yavrularını korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptığına örnek olan anlar ise görenleri duygulandırdı.


Kedi Acil 112 Acil acil servis

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