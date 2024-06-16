Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı

Kayseri’de kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 08:33
Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı
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Kayseri’de bayram namazının kılınmasının ardından yurttaşlar kurbanlarını kesmeye başladı.

Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan yurttaşlar da hastaneye akın etti.

Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı.

Yaralanan bazı yurttaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.


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