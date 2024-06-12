Hastane acilinde miras kavgası: Sopalarla saldırdılar!
Diyarbakır’da aralarında miras nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil polikliniğinde sopalı, tekme ve yumruklu kavga çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil polikliniğinde meydana geldi.
İddiaya göre, iki aile arasında gün içinde miras nedeniyle kavga çıktı. Taraflardan başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Husumetlilerinin hastanede olduğunu öğrenen diğer aile, akşam saatlerinde hastaneye geldi. İki aile arasında yine tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek sopalı, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.
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