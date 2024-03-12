Acılı anneden adalet çağrısı

Adana’da 18 yaşındaki İpek Akgül, 14 Şubat’ta darpedilip tabancayla vurulduktan sonra cansız bedeni portakal bahçesine gömüldü.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 12.03.2024 - 04:00
Acılı anneden adalet çağrısı
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Cinayete ilişkin 20 yaşındaki Yaşar B. ile birlikte iki şüpheli tutuklandı. İpek’in annesi Sihan Akgül ile amcası Ferit Akgül, Cumhuriyet’e konuştu.

Anne Akgül, “Tehdit mi ediliyordu bilmiyoruz. 7 veya 8 Şubat’ta telefonu kapandı. Bir daha ulaşamadık. Son cümlesi ‘Anneciğim gelirken ayımı getirir misin?’ oldu. Ben de otobüse atladım. Ayısını da getirdim. Gelmemle birlikte ‘Kızınız ölmüştür dediler’” ifadelerini kullandı.

Akgül, aranan şüphelilerin de yakalanması için çağrıda bulundu.

Amca Akgül yaşananları şöyle anlattı:

“İpek 4-5 ay İstanbul’da yanımdaydı. Oy kullanmak için Adana’ya gitmek istediğini söyledi, 6-7 aydır da oralardaydı. Bir ara annesinin yanına gitti. O zamanlar biz kimle tanıştı bilmiyoruz. İpek’i 7 Şubat’ta Adana’ya giderken aradım. Ertesi gün haber alamadık, polise bildirdik. 14 Şubat’ta İpek’in öldürüldüğünü öğrendik. Telefonu bulunamadı, eşyaları da yakılmış şekilde gömüldüğü yere yakın bir yerde bulundu.”


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