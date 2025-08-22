Açılım komisyonunda söz alan Barış Annelerinin isteklerine tepki yağıyor: 'Teröristlerin diliyle kardeşlik kurulamaz'

Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyonda Barış Anneleri ile Cumartesi Anneleri dinlendi. Barış Anneleri komisyonun terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ı dinlemesini istedi.

Barış Anneleri temsilcileri “Biz Öcalan’ın özgürleşmesini istiyoruz. Gelsin, Meclis’te otursun” istemini dile getirdi.

İYİ Parti kurmayları, “Şehit kanının üstünden pazarlık yapılamaz. Milletin vicdanını yaralayarak demokrasi büyütülemez. Teröristlerin diliyle kardeşlik kurulamaz. Bu süreç baştan sona şehitlerimize saygısızlıktır. İYİ Parti olarak, şehitlerimizin aziz hatırasını çiğnetmeyecek, onların uğruna can verdiği bayrağı ve vatanı asla pazarlık konusu yaptırmayacağız” diyerek tepki gösterdi.

Yeni “açılım” süreci kapsamında Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda önceki gün Barış Anneleri ile Cumartesi Anneleri dinlendi. Barış Anneleri temsilcileri; PKK’li teröristleri “gerilla” olarak tanımlayarak “Öcalan’ın (KCK/PKK terör elebaşısı) çıkıp da bu süreçte birebir destek sunması gerekiyor. Öcalan, 27 Şubat’ta bir çağrı yaptı. Gerilla onların çağrısını yerde bırakmadı çünkü Öcalan şimdiye kadar hiç yanlış yapmamış. Onun için bu komisyonda onu dinlemeliler çünkü gerçek muhatabı odur. Öcalan’ın özgürleşmesini, gerillanın özgürleşmesini istiyoruz. Gelsin, Meclis’te otursun. Okulumuzu, dilimizi istiyoruz. Anayasa’ya girsin ” dedi.

Söz konusu ifadeler kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

İYİ Partili Meclis Katip üyesi Yasin Öztürk, “Kendilerine ‘Cumartesi Anneleri’ denilen grubun, konuşmalarında teröristbaşını öven, adeta onu aklamaya çalışan ifadeler kullanmaları; şehitlerimizin aziz ruhlarına vurulmuş bir darbe, Milletimizin vicdanına saplanmış bir hançer olmuştur.Bu topraklarda kardeşlik, teröristleri temize çıkarmakla değil; Vatanı için canını veren şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmakla inşa edilir. Demokrasi, terör örgütüne güzellemeler yapmakla değil; devletin birliğini, milletin onurunu ve bayrağımızın şerefini korumakla anlam kazanır” dedi.

‘RIZA GÖSTEREMEYİZ’

Öztürk, “Her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu vatan, teröristlerin gölgesinde ‘barış’ masalları anlatılsın diye değil; kahramanlarımızın fedakarlığıyla ebediyen bağımsız kalsın diye vardır. O yüzden bizler, bu masalları asla kabul etmeyiz. Şehitlerin aziz hatırasını yok sayan, onların fedakarlığını hiçe sayan hiçbir sürece rıza göstermeyiz. Bugün TBMM çatısı altında şehitlerin ruhunu incitecek sözler dile getiriliyorsa, bilinmelidir ki bu yalnızca şehit ailelerinin değil, tüm Türk milletinin yüreğini kanatır. Çünkü şehitlik bu milletin ortak değeridir. O kahramanlar, hepimizin evladı, hepimizin kardeşi, hepimizin gözbebeğidir” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHİT KANININ ÜSTÜNDEN PAZARLIK YAPILAMAZ’

“Bizim için ölçü nettir” diyen Öztürk, “Şehit kanının üstünden pazarlık yapılamaz. Milletin vicdanını yaralayarak demokrasi büyütülemez. Teröristlerin diliyle kardeşlik kurulamaz. Bu süreç baştan sona şehitlerimize saygısızlıktır. İYİ Parti olarak, şehitlerimizin aziz hatırasını çiğnetmeyecek, onların uğruna can verdiği bayrağı ve vatanı asla pazarlık konusu yaptırmayacağız” tepkisini gösterdi.

‘BU BİR ÖCALAN KOMİSYONU’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı da “Bu bir Öcalan komisyonu, bunu her zaman söyledik. Cumhur İttifakı ve Öcalan’ın zimni olarak anlaştığı bir süreç komisyonu. Bu komisyon bir müzakere ve fikir çarpışması sonucunda doğruyu bulmak için bir araya gelmiş bir komisyon değil. Uzlaşmayı meşrulaştırmak için yapılmış bir komisyon. Dolayısıyla İYİ Parti zaten bu sebeple bu komisyonun içinde yer almamıştı. Bu durumda İYİ Parti’nin tezlerini kanıtlanmış oluyor aslında” dedi.

‘TÜRK MİLLETİ DE MÜSAADE ETMEYECEK’

“Biz Türk milletinin olduğu yerdeyiz” diyen Özatıcı, “Biz siyaset yaptığımız için değil. Biz milletinin bir evladı olduğumuz için elbette ki Öcalan denilen 50 bin Türk vatandaşının katili, bebek katili kalkıp da Gazi Meclis’e girmeye kalkışırsa bütün millet bizimle birlikte zaten orada siper olur. Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekir. Ama Türk milleti de müsaade etmeyecek. Zaten bu süreç akamete uğrayacak. Bu çok açık bir şekilde görülüyor” açıklamasında bulundu.