‘Açılım’ süreci komisyonuna ilişkin soru işaretleri sürüyor: ‘Halkı sürece ikna etmek istiyorlar’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Mecils’te kurulacak olan “açılım” komusyonuna ilişkin “Bu komisyon, Meclis İçtüzüğü ve Anayasa ile tarif edilmiş komisyonlardan biri değil. Yani daimi ihtisas komisyonlarından ya da geçici komisyonlardan biri değil. Bu komisyonun yasa veya Anayasa değişikliği teklifi yapması mümkün değil. Ancak gayriresmi bir rapor yazabilir ve siyasi tavsiyelerde bulunabilir. Bunları da Meclis Genel Kurulu’na veya komisyonlara gönderebilir. Ancak bu raporun veya siyasi tavsiyelerin hiçbir karşılığı veya yaptırım gücü yok” dedi.

İktidarın halkı sürece ve anayasal değişikliklere ikna etmek için komisyonda direttiğini söyleyen Çömez, “İkna çabalarının yanı sıra, komisyonda bir başka beklentisi daha var yeni ittifakın ya da AKP-DEM-MHP koalisyonunun, Kandil ve İmralı’nın talep ettiği, DEM Parti’nin arka koridorlarında dizayn ettiği, Saray’ın da onayladığı yasal ve anayasal değişikliklerin hayata geçmesi” ifadelerini kullandı.

Meclis’te kurulacak olan “açılım” komusyonuna ilişkin tartışmalar sürüyor. Komisyona üye verecek siyasi partilerin üyelerini bildirmeleri için bugün son gün. Üyeler netleştikten sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyonun detayına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Ancak komisyona ilişkin soru işaretleri henüz yanıtlanmış değil. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, komisyona ilişkin detayları Cumhuriyet’e anlattı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın komisyon talebini 2013’te dillendirdiğini anımsatan Çömez, “‘Hakikatleri Araştırma ve İzleme Komisyonu’ adıyla kurulmasını istediği bu komisyon, Güney Afrika’da apartheid rejimi sonrasında kurulmuş bir komisyondu. Güney Afrika ile Türkiye arasında hiçbir benzerlik olmamasına rağmen, bu fikrin dillendirilmesi ve bu örneğin tartışmaya açılması, Türkiye’yi bir anlamda soykırımcı ilan etmek ya da halkına zulmeden bir devlet imajı oluşturup bunu dünya kamuoyuna lanse etmek için son derece planlı bir şekilde kurgulanmış bir talepti. Gerçekleşmedi” dedi.

Çömez, “İktidarın ortaya attığı ‘terörsüz Türkiye’ politikası kamuoyunda tartışılmaya başladıktan sonra, teröristbaşı yeniden bu talebini dillendirdi ve Meclis’te yasa ile bir komisyon kurulmasını istedi. Bu kez görünen o ki muradına eriyor ve bir komisyon kuruluyor” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN, ELİNDE OLAN YETKİYİ 11 YILDIR NEDEN KULLANMADI?’

Komisyonun Meclis İçtüzüğü ve Anayasa ile tarif edilmiş komisyonlardan biri olmadığını vurgulayan Çömez, “Yani daimi ihtisas komisyonlarından ya da geçici komisyonlardan biri değil. Bu komisyonun yasa veya Anayasa değişikliği teklifi yapması mümkün değil. Ancak gayriresmi bir rapor yazabilir ve siyasi tavsiyelerde bulunabilir. Bunları da Meclis Genel Kurulu’na veya komisyonlara gönderebilir. Ancak bu raporun veya siyasi tavsiyelerin hiçbir karşılığı veya yaptırım gücü yok. Yani Meclis ya da mevcut komisyonların yapabileceği şeyleri bu komisyonun yapma yetkisi ve salahiyeti yok” diye konuştu.

Çömez, “2014 yılında kabul edilen ve Cumhurbaşkanı’na her türlü yetkiyi veren ‘6551 Sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’ halen yürürlükte ve Sayın Erdoğan’a tam ve sınırsız imkân tanıyor, terörü bitirmek için. Kurulacak komisyonun böyle bir yetkisi yok. Peki şu soruyu sormamız gerekmiyor mu? Erdoğan, elinde olan tam ve sınırsız yetkiyi 11 yıldır neden kullanmadı?” diye sordu.

‘TOPLUMDAN TEPKİ ALACAKLARINI BİLİYORLAR’

İktidarın daha önceki “açılım” sürecinde Akıl Adamlar Heyeti’nden medet umduğu gibi, şimdi de Meclis’te kurulacak bir komisyona bel bağladığını kaydeden Çömez, “Çünkü iktidar halkı ikna edemiyor, yaptıklarını ve yapmadıklarını milletimize anlatamıyor. O nedenle tüm partilerin bu komisyonda yer alması için ısrarla çağrıda bulunuyor. Muhalefet partilerinin katılımı ile de planlarını ve atacağı adımları sözde meşrulaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Çömez, “İkna çabalarının yanı sıra, komisyonda bir başka beklentisi daha var yeni ittifakın ya da AKP-DEM-MHP koalisyonunun. Kandil ve İmralı’nın talep ettiği, DEM Parti’nin arka koridorlarında dizayn ettiği, Saray’ın da onayladığı yasal ve anayasal değişikliklerin hayata geçmesi. Bunları kendileri gündeme getirse toplumdan tepki alacaklarını bildikleri için bu misyonu komisyona yüklemek istiyorlar. Nihayetinde Saray’a intikal eden ve oradan onaylanıp komisyona gelen her türlü yasal, anayasal değişiklik talebi, siyasal hamleler bu komisyonda gayriresmi bir öneri haline getirilip alt komisyonlara, mevcut komisyonlara ve nihayet Meclis’e bir tavsiye niteliğinde sunulacak. İktidar diyecek ki: ‘Biz yapmadık, bunu komisyon yaptı, onun teklif ve talebini gündeme alıyoruz’” dedi.

‘ADI DEM’İN İSTEDİĞİ GİBİ OLACAK!’

“Daha komisyonun adına anlaşamadılar” diyen Çömez, “‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’ adına DEM itiraz ediyor. Neden biliyor musunuz? PKK’yı terör örgütü olarak görmediği için, yaptığı eylemleri terör eylemleri olarak görmediği için, 50 bin kişinin katledilmesini demokratik mücadele olarak gördükleri için. Nihayet adı DEM’in istediği gibi olacak. Daha işin başında pazarlık var yani” ifadelerini kullandı. Çömez, “Adını henüz resmi olarak açıklamadılar. Kuruluş amacı bizce malum ama kendileri amacın ne olduğunu açıklamadılar. Çalışma süresi belli değil. Kararlar nasıl alınacak? Oy çokluğu, nitelikli çoğunluk belli değil. İktidar bu komisyona bir misyon yüklemiş: Halkı ikna etsin, iktidarın pazarlık konusu yaptığı yasa ve anayasa değişikliği tekliflerini bir tavsiye olarak bu komisyon gündeme getirsin” dedi.

İYİ Parti olarak sürecin bir parçası olmayacaklarını bir kez daha vurgulayan Çömez, “Başta CHP olmak üzere, diğer partiler bizimle aynı kararlı, samimi ve öngörülü tavrı sergilerse, iktidarın perde arkası plan ve kurguları bozulacaktır” ifadelerini kullandı.