Açlık grevi bitti, oturma eylemi başladı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 04:00

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, dün ocağa giderek işverenden aldıkları taahhütleri işçilerle paylaştı.

İşverenin taahhütüne göre, işçilere kıdem tazminatları üç taksitle ödenecek, geçmiş aylarda yerüstünden yatan maaşları yer altından verilecek.

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Maden işçilerinden biri Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bize verilen taahhütler oldu, açlık grevini bıraktık ama maden ocağının girişinde oturma eylemine geçtik. Kıdem tazminatlarımızın 3 ay içinde ödeneceği söylendi. Şirket, sendikal haklarımız için topu TMSF’ye atmış. Yarın yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alınamazsa yürüyüş eylemine geçeceğiz” dedi.

Türkiye Maden İşleri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık görüşmelerin ayrıntılarını Cumhuriyet’e şu sözlerle anlattı:

“TÜRK-İŞ Genel Başkanı ve Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, görüşmelerden sonra aldıkları yanıtları işçilerle paylaştı. Firma daha önceki taksit sayısını üçe çekti. Maaşları iki ay süreyle yeraltından yatacak. Ancak şirket ruhsat verilmezse madeni iki ay sonra kapatacak. Diğer maddelerle ilgili yarın cumhurbaşkanı yardımcımızla bir görüşmemiz olacak. Şirket, toplu sözleşmeden doğan haklarımızın TMSF’de olduğunu söyledi, onu netleştireceğiz. Ana sorunlarımız kıdem tazminatlarımız ve toplusözleşmeden doğan haklarımızdı, bir tanesi çözüldü. Kocabıyık , “Ergün Atalay işçilere ‘Başınıza bir şey gelirse bu vebalin altından kimse kalkamaz. Eyleminizi bitirmeyin ama açlık grevini bitirin’ önerisinde bulundu. Arkadaşlar da oturma eylemine geçti” ifadelerini kullandı.

