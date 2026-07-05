Açlık sınırının altındaki en düşük emekli aylığını alanların sayısı 4.9 milyondan 5.1 milyona çıkıyor: Yoksullukta birleştik!

İktidar, emekli kök aylıklarında kapsamlı bir düzenleme yapmak yerine yıllardır en düşük emekli aylığında artış yapmayı tercih ediyor. Uygulama 2019 yılında bin lira ile başlatıldı. 2020’de bin 500 liraya, Ocak 2022’de 2 bin 500 liraya, Temmuz 2022’de 3 bin 500 liraya, Ocak 2023’te 5 bin 500 liraya, Nisan 2023’te 7 bin 500 liraya, Ocak 2024’te 10 bin liraya, Temmuz 2024’te 12 bin 500 liraya, Ocak 2025’te 14 bin 469 liraya, Temmuz 2025’te 16 bin 881 liraya, Ocak 2026’da da 20 bin liraya çıkarıldı.

En düşük emekli aylığı ocak ayından bu yana 20 bin lira olarak uygulanıyordu. Kök aylığına yapılacak yüzde 17.76’lık zam aylığını 20 bin liranın üzerine çıkarmayacak çok sayıda emekli olduğu için iktidar bir kez daha en düşük aylıkta artış yoluna gidiyor. Eğer düzenleme yapılmazsa bu emekliler yine 20 bin lira almaya devam edeceklerdi. Bu nedenle de Meclis’teki torba yasa teklifi ile en düşük aylık işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan zam kadar yani yüzde 17.76 oranında artırılarak 23 bin 552 liraya çıkarılıyor. Emekliler teklifin yasalaşmasının ardından farklarını alabilecek.

5.1 MİLYON KİŞİ!

Şu anda gelir ve aylık ödenen 17 milyon kişi bulunuyor. Haziran 2026 itibariyle 4.9 milyon kişi en düşük aylık olan 20 bin lirayı alıyordu. En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıktığında ise bu aylığı alanların sayısı daha da artaracak. İktidarın teklife ilişkin hazırladığı “etki analizine” göre, 23 bin 552 lira olan en düşük aylıktan yaklaşık 5.1 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. En düşük aylığın biraz üzerinde aylık alanlar da eklendiğinde ise sayı daha da artıyor.

MALİYET 79 MİLYAR

En düşük emekli aylığındaki artışın maliyeti de 79 milyar TL olarak hesaplandı.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Türk-İş’in Haziran 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 35 bin 759 TL’ye ulaşmış durumda. Milyonlarca emeklinin aylığı açlık sınırının epeyce altında.