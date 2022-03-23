Açtığı ateş 1 kilometre mesafedeki Erdem Şeker'i öldürdü, 'olası kast indirimi' aldı
Ankara'da evinin terasından tabanca ile rastgele ateş ederek yaklaşık 1 kilometre uzaktaki Erdem Şeker'in (34) hayatını kaybetmesine neden olan Şahan Ak'a verilen müebbet hapis cezası, eylemin 'olası kast' sonucu işlendiğine kanaat getirilerek 16 yıl 8 aya düşürüldü.
Şahan Ak (34) geçen yıl 28 Mayıs'ta Altındağ ilçesinde evinin yanındaki gecekonduda bulduğu tabancayı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için terastan rastgele ateşledi. Kurşunlardan biri 970 metre uzaklıktaki oto tamirhanesinde aracının lastik değişimi için bulunan Erdem Şeker'e isabet etti.
Vurulduğu an güvenlik kamerasına da yansıyan Şeker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede Erdem Şeker'in vücudundan çıkan kurşunun Şahan Ak'ın bulduğu tabancadan atıldığı saptandı. Gözaltına alınan Şahan Ak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Şahan Ak, karar duruşmasındaki savunmasında "Ben silahı buldum. Kurusıkı zannediyordum. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için havaya ateş ettim. Suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti Şahan Ak'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, ölüm olayına neden olan eylemin 'olası kast' sonucu işlendiğine kanaat getirerek cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.
GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI
Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda sanık Şahan Ak'ın bir şekilde ele geçirdiği ruhsatsız tabanca ile ikametinin bulunduğu çatı katından hedef gözetmeksizin 8 el ateş etmesi sonucu Erdem Şeker'in ölümüne neden olduğu, sanığın ateş ettiği binanın çevresinde yoğun yerleşim yerlerinin, ev ve gecekonduların bulunduğu hatırlatıldı. Sanığın, mermilerin civarda bulunan kişilere isabet edeceği, hatta havaya yükselen mermi çekirdeğinin 'yorgun mermi' olarak düştüğü sırada dahi birine isabet etme ihtimalinin bulunduğu ortamda eylemine devam ettiği, bu bağlamda somut olayda sanığın olası kast ile hareket ettiğinin kabulü gerektiği belirtilerek, olası kastla öldürme suçundan cezalandırıldığı belirtildi.
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